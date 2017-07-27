В последние дни июля в Баку ожидается 34-39° жары

2017-07-27 12:39 | www.apa.az | 3

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на конец июля.

Как сообщили АПА в МЭПР, 28-29 июля максимальная температура в Баку и на Абшеронском полуострове достигнет 34-39°.

В районах Азербайджана с 28 июля до конца месяца будет жарко. Максимальная температура воздуха достигнет 35-40°, в Нахчыванской АР и районах центрального Арана местами будет 42°, в горных районах – 27-32° тепла. С 29 по 31 июля подует порывистый западный ветер.