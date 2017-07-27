Вокалист «Rammstein» Тилль Линдеманн в Ичери шехер – ФОТО

2017-07-27 12:30 | www.oxu.az | 3

Фронтмен культовой немецкой группы «Rammstein» Тилль Линдеманн, приехавший на международный музыкальный фестиваль «Жара», ознакомился с достопримечательностями Ичери шехер.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az, прогуливаясь по Ичери шехер, Т.Линдеманн заглянул в мастерскую художника Али Шамси, который представил в сети снимок с рок-музыкантом.

Также фотографией с солистом «Rammstein» в Instagram поделился Анар Рейбанд, чье имя знают практически все звезды мирового шоу-бизнеса, с которыми он успешно сотрудничает уже долгие годы, занимаясь их букингом и шоу-продюсерством.