Обвиняемым по «Делу связи» вынесен приговор – ОБНОВЛЕНО

2017-07-27 12:35 | www.oxu.az | 3

В Бакинском суде по тяжким преступлениям проводится судебный процесс по уголовному делу бывшего главы аппарата Министерства связи и высоких технологий Видади Зейналова и других.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева зачитывается приговор.

Напомним, на процессе 19 июля обвиняемые Видади Зейналов, Мухаммед Мамедов, Бейтулла Гусейнов, Огтай Рустамов произнесли последнее слово.

Выступивший на заседании государственный обвинитель потребовал лишить свободы В.Зейналова на 14 лет, Б.Гусейнова – на 15 лет, А.Мустафаева – на 8 лет, Г.Бейбалаева – на 10 лет, Э.Мамедова и Н.Мамедова – на 12 лет каждого. Прокурор попросил назначить условное осуждение на 5 лет 11 месяцев и 11 дней для обвиняемых М.Мамедова, Дж.Джафарова, С.Гумбатова, Б.Велиева и О.Рустамова.

Гособвинитель потребовал возместить ущерб за счет имущества обвиняемых, на которое наложен арест.

12:26

В Бакинском суде по тяжким преступлениям проводится судебный процесс по уголовному делу бывшего главы аппарата Министерства связи и высоких технологий Видади Зейналова и других.



Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на процессе под председательством Афгана Гаджиева был зачитан приговор, согласно которому бывший глава аппарата Министерства связи и высоких технологий Видади Зейналов был приговорен к 13 годам лишения свободы.

A.M.

