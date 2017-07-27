При взрыве в Лерике погиб один и пострадали два человека
2017-07-27 12:26 | www.trend.az | 2
БАКУ /Trend/ - В результате взрыва, произошедшего на бройлерной фабрике в селе Пиран Лерикского района Азербайджана, погиб один и пострадали два человека.
Взрыв произошел из-за утечки газа в цехе по забою птицы.
Пострадавшие доставлены в Лерикскую районную центральную больницу.
На месте происшествия находятся ответственные лица Лерикской районной прокуратуры, районного отдела полиции и исполнительной власти.
По факту проводится расследование.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)