При взрыве в Лерике погиб один и пострадали два человека

2017-07-27 12:26 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В результате взрыва, произошедшего на бройлерной фабрике в селе Пиран Лерикского района Азербайджана, погиб один и пострадали два человека.

Взрыв произошел из-за утечки газа в цехе по забою птицы.

Пострадавшие доставлены в Лерикскую районную центральную больницу.

На месте происшествия находятся ответственные лица Лерикской районной прокуратуры, районного отдела полиции и исполнительной власти.

По факту проводится расследование.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)