Экс-глава аппарата минсвязи Азербайджана осужден на 13 лет

2017-07-27 12:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Бывший руководитель аппарата министерства связи и высоких технологий Азербайджана Видади Зейналов осужден на 13 лет.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям в четверг завершился судебный процесс по уголовному делу бывших высокопоставленных сотрудников министерства связи и высоких технологий Азербайджана, арестованных по обвинению в присвоении, а также злоупотреблении должностными полномочиями.

На процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева обвиняемым был зачитан приговор.

В рамках уголовного дела обвинения выдвинуты в отношении бывшего руководителя Аппарата министерства связи и высоких технологий Видади Зейналова, бывшего генерального директора ООО "Азтелеком" Магомеда Мамедова, бывшего руководителя Производственного объединения (ПО) "Бакинская телефонная связь" Бейтуллы Гусейнова, главбуха ПО "Бакинская телефонная связь" Анара Мустафаева, бывшего гендиректора ООО AzİnTelekom Джалила Джафарова, бывшего гендиректора ООО "Азерпочт" Гамбара Бейбалаева, бывшего главного бухгалтера ООО "Оптическая связь, строительство и монтаж" ("Optik Rabitə Tikinti və Quraşdırma"), Сахраба Гумбатова, директора двух ООО (3 nömrəli Rabitə Təmir Tikinti и Rabitə Mülki Tikinti) Эмина Мамедова, директора ООО Bakı Rabitə Təmir Tikinti и Təmir Təchizat Servis Байрама Велиева, начальника управления "Оптические устройства" Намазали Мамедова и главбуха ООО "Азтелеком" Огтая Рустамова.

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