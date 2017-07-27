В Азербайджан возвращается жара

2017-07-27 12:40 | www.oxu.az | 3

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 28 июля.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве экологии и природных ресурсов, 28 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, северо-западный ветер днем сменится умеренным южным ветром. Температура воздуха на Абшероне ночью составит 22-26, днем - 32-37, в Баку ночью – 24-26, днем - 35-37 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 55-65, днем - 40-50 процентов. На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 25-26, Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане – 26-27, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово – 27-28 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана осадков не ожидается. В западных районах будет дуть переменчивый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 21-26, днем 35-40, в горах ночью 15-20, днем 27-32 градусов тепла.

A.M.

