На пляже Черного моря спасли азербайджанку

2017-07-27 12:53 | www.oxu.az | 3

На одном из пляжей Крыма черноморского побережья во вторник, 25 июля, спасли утопающую, которой оказалась 28-летняя гражданка Азербайджана.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает новостное издание Севастополя со ссылкой на МЧС.

«Инцидент произошел в районе пляжа гостиницы «Ялта - Интурист». Женщина (жительница Азербайджана, 1989 года рождения) находилась в 300 метрах от суши и не могла самостоятельно вернуться к берегу. Ее подняли на борт спасательного катера «Бриг» и доставили на берег», - говориться в сообщении.

Состояние пострадавшей не вызывало опасений, в медицинской помощи она не нуждалась. Однако отмечается, что с ней была проведена разъяснительная беседа о правилах безопасного поведения на воде и во время отдыха.

Н.О.