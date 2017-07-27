В Загатале и Балакене проведена операция с участием вертолетов

2017-07-27 13:08 | www.apa.az | 5

В поступившем АПА совместном сообщении МВД и ГПС отмечено, что в результате операций, к которым также были привлечены вертолеты Внутренних войск МВД, были установлены факты выращивания в лесных массивах наркотикосодержащих растений культивационном путем. По этим фактам были обнаружены и изъяты 26 660 кустов конопли общей массой 26 тонн 685 кг, высушенная марихуана весом 23 кг.

По указанным фактам по соответствующим статьям были возбуждены уголовные дела. Проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.

Подозреваемые в совершении этих преступлений 3 человека были задержаны и переданы следствию.

Необходимые мероприятия против незаконного оборота наркотических средств продолжаются.