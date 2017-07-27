Часть обвиняемых по «Делу связи» освобождены в зале суда

2017-07-27 12:56 | www.oxu.az | 5

Находящийся под арестом гендиректор ООО «Азтелеком» Мухаммед Мамедов и гендиректор ООО «AzİnTelekom» Джалил Джафаров освобождены в зале суда.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в Бакинском суде по тяжким преступлениям этим лицам был вынесен приговор. Суд приговорил их к 2 годам условного заключения. Они были освобождены прямо в зале суда.

Отметим, что они обвинялись по статье присвоение и другим статьям.

Джалил Джафаров был президентом клуба «Рабита».

A.M.

