В Швеции появится купюра с портретом Златана Ибрагимовича – ВИДЕО

2017-07-27 13:01 | www.oxu.az | 5

Лучший бомбардир в истории шведской футбольной сборной Златан Ибрагимович представил сувенирную купюру достоинством в 1000 крон со своим изображением, передает Oxu.Az со ссылкой на Life.

«У вас есть Бенджамин Франклин, и у вас есть я», — написал Ибрагимович под опубликованной в соцсети Instagram фотографией.

Как сообщает издание Mirror, на банкноте напечатан портрет, сделанный фотографом Бинго Римером. К сожалению, купюра не является законным платёжным средством и не будет иметь свободное хождение в Швеции.

Напомним, сейчас Златан Ибрагимович восстанавливается от тяжелейшей травмы, полученной в четвертьфинале Лиги Европы.

Н.О.