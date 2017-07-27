Экс-глава аппарата минсвязи Азербайджана осужден на 13 лет с конфискацией имущества (версия 3)

2017-07-27 13:09 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Бывший руководитель аппарата министерства связи и высоких технологий Азербайджана Видади Зейналов осужден на 13 лет лишения свободы.

Бывший руководитель производственного объединения (ПО) "Бакинская телефонная связь" Бейтулла Гусейнов также осужден на 13 лет, бывший начальник управления "Оптические устройства" Намазали Мамедов – на 11 лет, бывший директор двух ООО (Rabitə Təmir Tikinti 3№ и Rabitə Mülki Tikinti) Эмин Мамедов – на 10 лет, бывший главбух ПО "Бакинская телефонная связь" Анар Мустафаев - на 5 лет, бывший гендиректор ООО "Азерпочт" Гамбар Бейбалаев – на 3 года, бывший генеральный директор ООО "Азтелеком" Магомед Мамедов – на 5 лет 7 месяцев и 19 дней условно. Он был отпущен из зала суда.

Бывший главбух ООО "Азтелеком" Огтай Рустамов и бывший главбух ООО "Оптическая связь, строительство и монтаж" ("Optik Rabitə Tikinti və Quraşdırma") Сахраб Гумбатов были лишены свободы сроком на 5,5 лет условно и отпущены из зала суда.

Бывший гендиректор ООО AzİnTelekom Джалил Джафаров и директор ООО "Bakı Rabitə Təmir Tikinti" и "Təmir Təchizat Servis" Байрам Велиев также были лишены свободы сроком на 5 лет и 5 месяцев условно и отпущены из зала суда.

Суд вынес решение о конфискации имущества виновных лиц. Полученная от конфискации прибыль будет направлена на погашение причиненного ущерба.

Гражданский иск министерства связи и высоких технологий был частично удовлетворен.

Также было отмечено, что министерство по налогам отозвало гражданский иск.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям в четверг завершился судебный процесс по уголовному делу бывших высокопоставленных сотрудников министерства связи и высоких технологий Азербайджана, арестованных по обвинению в присвоении крупных денежных сумм и злоупотреблении должностными полномочиями.

На процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева обвиняемым был зачитан приговор.

В рамках уголовного дела обвинения были выдвинуты в отношении бывшего руководителя аппарата министерства связи и высоких технологий Видади Зейналова, бывшего генерального директора ООО "Азтелеком" Магомеда Мамедова, бывшего руководителя производственного объединения (ПО) "Бакинская телефонная связь" Бейтуллы Гусейнова, бывшего главбуха ПО "Бакинская телефонная связь" Анара Мустафаева, бывшего гендиректора ООО AzİnTelekom Джалила Джафарова, бывшего гендиректора ООО "Азерпочт" Гамбара Бейбалаева, бывшего главного бухгалтера ООО "Оптическая связь, строительство и монтаж" ("Optik Rabitə Tikinti və Quraşdırma"), Сахраба Гумбатова, директора двух ООО (Rabitə Təmir Tikinti №3 и Rabitə Mülki Tikinti) Эмина Мамедова, бывшего директора ООО Bakı Rabitə Təmir Tikinti и Təmir Təchizat Servis Байрама Велиева, бывшего начальника управления "Оптические устройства" Намазали Мамедова и бывшего главбуха ООО "Азтелеком" Огтая Рустамова.

В результате проверок, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре в министерстве связи и высоких технологий, были задержаны бывший гендиректор ООО "Азтелеком" Магомед Мамедов, бывший руководитель ПО "Бакинская телефонная связь" Бейтулла Гусейнов, бывший главбух ПО Анар Мустафаев, бывший гендиректор ООО AzİnTelekom Джалил Джафаров, бывший гендиректор ООО "Азерпочт" Гамбар Бейбалаев, бывший главбух ООО "Оптическая связь, строительство и монтаж" Сахраб Гумбатов, директор двух ООО (Rabitə Təmir Tikinti №3 и Rabitə Mülki Tikinti) Эмин Мамедов, бывший начальник Низаминского телефонного узла ПО "Бакинская телефонная связь" Фатулла Сеидов и бывший главбух этого узла Рашад Мамедов, бывший директор двух ООО - Bakı Rabitə Təmir Tikinti и Təmir Təchizat Servis Байрам Велиев и бывший главбух ООО "Азтелеком" Огтай Рустамов.

Позднее решением суда в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Одиннадцать бывших сотрудников министерства связи и высоких технологий обвиняются в присвоении 40 миллионов манатов.

Согласно обвинительному акту, бывший главный бухгалтер ПО "Бакинская телефонная связь" Анар Мустафаев обвиняется в присвоении 567 тысяч манатов, бывший директор ООО Rabitə Mülki Tikinti Эмин Мамедов - 7 700 тысяч манатов, бывший главный бухгалтер ООО "Азтелеком" Огтай Рустамов - 250 тысяч манатов, бывший главный бухгалтер ООО "Optik Rabitə, Tikinti və Quraşdırma" Сахраб Гумбетов - 600 тысяч манатов, бывший гендиректор ООО "Азерпочт" Гамбар Бейбалаев - двух миллионов манатов, бывший гендиректор ООО "Азтелеком" Джалил Джафаров - 1,5 миллиона манатов, директор ООО Təmir Təchizat Servis Байрам Велиев - 204 тысяч манатов, бывший руководитель аппарата министерства связи и высоких технологий Видади Зейналов - восьми миллионов манатов, бывший руководитель производственного объединения "Бакинская телефонная связь" Бейтулла Гусейнов - 10 миллионов манатов, а начальник управления "Оптические устройства" министерства Намазали Мамедов - в присвоении четырех миллионов манатов.

Видади Зейналов, Бейтулла Гусейнов, Анар Мустафаев, Магомед Мамедов, Огтай Рустамов, Эмин Мамедов, Сахраб Гумбатов, Гамбар Бейбалаев обвиняются по статьям 179.3.1 (присвоение или растрата, совершенные организованной группировкой), 179.3.2 (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере), 29, 179.3.1 (попытка присвоения или растраты, предпринятые организованной группировкой), 29, 179.3.2 (попытка присвоения или растраты, предпринятые в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностной подлог), Джалил Джафаров - по статьям 179.3.1 (присвоение или растрата, совершенные организованной группировкой), 179.3.2 (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере), Байрам Велиев - по статьям 179.3.1 (присвоение или растрата, совершенные организованной группировкой), 179.3.2 (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 313 (должностной подлог), 213.2.2 (уклонение от налогов, совершенное в крупном размере) УК АР.

(Текст: Кямаля Сеидова)