Стали известны имена погибшего и получивших ранения в результате взрыва на бройлерной фабрике в Лерике - ОБНОВЛЕНО 1
2017-07-27 13:17 | www.apa.az | 5
Стали известны имена погибшего и получивших ранения в результате взрыва на бройлерной фабрике в Лерике.
Как сообщает южное бюро АПА, в результате инцидента погиб житель села Пиран работник фабрики Валех Орудж оглу Мамедов (1982 г.р.).
Были ранены Мехман Агамир оглу Алиев (1978 г.р.) и Акиф Орудж оглу Асланов (1975 г.р.).
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12:20
В результате взрыва на бройлерной фабрике в Лерике 2 человека получили ранения.
Об этом АПА сказал главный врач Центральной больницы Лерикского района Мубариз Агаев.
По словам М.Агаева, на место происшествия выехали 3 бригады скорой помощи.
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11:51
В Лерике на бройлерной фабрике произошел взрыв.
Как сообщает южное бюро АПА, происшествие было зарегистрировано на территории села Пиран.
Председатель Комиссии по чрезвычайным ситуациям Габиль Меликов сказал, что происшествие было зарегистрировано в цехе убоя птицы.
Сообщается, что в результате взрыва есть погибшие и пострадавшие.