Стали известны имена погибшего и получивших ранения в результате взрыва на бройлерной фабрике в Лерике - ОБНОВЛЕНО 1

2017-07-27 13:17 | www.apa.az | 5

Стали известны имена погибшего и получивших ранения в результате взрыва на бройлерной фабрике в Лерике.

Как сообщает южное бюро АПА, в результате инцидента погиб житель села Пиран работник фабрики Валех Орудж оглу Мамедов (1982 г.р.).

Были ранены Мехман Агамир оглу Алиев (1978 г.р.) и Акиф Орудж оглу Асланов (1975 г.р.).

***

12:20

В результате взрыва на бройлерной фабрике в Лерике 2 человека получили ранения.

Об этом АПА сказал главный врач Центральной больницы Лерикского района Мубариз Агаев.

По словам М.Агаева, на место происшествия выехали 3 бригады скорой помощи.

***

11:51

В Лерике на бройлерной фабрике произошел взрыв.

Как сообщает южное бюро АПА, происшествие было зарегистрировано на территории села Пиран.

Председатель Комиссии по чрезвычайным ситуациям Габиль Меликов сказал, что происшествие было зарегистрировано в цехе убоя птицы.

Сообщается, что в результате взрыва есть погибшие и пострадавшие.