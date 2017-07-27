Обвиняемым по «Делу связи» вынесен приговор – ОБНОВЛЕНО

2017-07-27 13:14 | www.oxu.az | 5

В Бакинском суде по тяжким преступлениям проводится судебный процесс по уголовному делу бывшего главы аппарата Министерства связи и высоких технологий Видади Зейналова и других.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на процессе под председательством Афгана Гаджиева был зачитан приговор, согласно которому бывший глава аппарата Министерства связи и высоких технологий Видади Зейналов был приговорен к 13 годам лишения свободы, бывший председатель Производственного объединения «Бакинская телефонная связь» Бейтулла Гусейнов – к 13 годам лишения свободы, директор ООО «Optik Rabitə, Tikinti və Quraşdırma» Намазалы Мамедов – к 11 годам лишения свободы.

Согласно приговору обвиняемый Эмин Мамедов был приговорен к 10 годам лишения свободы, Анар Мустафаев – к 5 годам лишения свободы, Гамбар Бейбалаев – к 3 годам лишения свободы.

Суд также приговорил Мухаммеда Мамедова, Огтая Рустамова, Сахлаба Гумбатова, Джалила Джафарова, Байрама Велиева к 2 годам условного заключения. Они были освобождены прямо в зале суда.

Согласно приговору, с земельного участка Видади Зейналова площадью 15 га в Гарадагском районе и земельных участков его родственников должен быть снят арест.

12:35

В Бакинском суде по тяжким преступлениям проводится судебный процесс по уголовному делу бывшего главы аппарата Министерства связи и высоких технологий Видади Зейналова и других.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева зачитывается приговор.

Напомним, на процессе 19 июля обвиняемые Видади Зейналов, Мухаммед Мамедов, Бейтулла Гусейнов, Огтай Рустамов произнесли последнее слово.

Выступивший на заседании государственный обвинитель потребовал лишить свободы В.Зейналова на 14 лет, Б.Гусейнова – на 15 лет, А.Мустафаева – на 8 лет, Г.Бейбалаева – на 10 лет, Э.Мамедова и Н.Мамедова – на 12 лет каждого. Прокурор попросил назначить условное осуждение на 5 лет 11 месяцев и 11 дней для обвиняемых М.Мамедова, Дж.Джафарова, С.Гумбатова, Б.Велиева и О.Рустамова.

Гособвинитель потребовал возместить ущерб за счет имущества обвиняемых, на которое наложен арест.

12:26

В Бакинском суде по тяжким преступлениям проводится судебный процесс по уголовному делу бывшего главы аппарата Министерства связи и высоких технологий Видади Зейналова и других.



Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на процессе под председательством Афгана Гаджиева был зачитан приговор, согласно которому бывший глава аппарата Министерства связи и высоких технологий Видади Зейналов был приговорен к 13 годам лишения свободы.

A.M.

