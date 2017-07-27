Спецоперация в Загатале и Балакене: Привлечены вертолеты

2017-07-27 13:19 | www.oxu.az | 5

25-26 июля при участии сотрудников соответствующих структур МВД и военнослужащих Государственной пограничной службы (ГПС) в Балакенском и Загатальском районах были проведены комплексные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств.

Как передает Oxu.Az, в поступившем АПА совместном сообщении МВД и ГПС отмечено, что в результате операций, к которым также были привлечены вертолеты Внутренних войск МВД, были установлены факты выращивания культивационным путем в лесных массивах наркосодержащих растений. На основе этих фактов были обнаружены и изъяты 26 660 кустов конопли общей массой 26 тонн 685 кг, высушенная марихуана весом 23 кг.

По выявленным фактам были возбуждены уголовные дела. Проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.

Подозреваемые в совершении этих преступлений 3 человека были задержаны и переданы следствию.

Необходимые мероприятия против незаконного оборота наркотических средств продолжаются.

A.M.