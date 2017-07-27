Завтра в Азербайджане температура воздуха достигнет 40°

2017-07-27 13:26 | www.apa.az | 6

28 июля в Баку и на Абшеронском полуострове солнечно. Подует северо-западный ветер, который днем сменится умеренный южный.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-26°, днем 32-37°, в Баку ночью 24-26°, днем 35-37° тепла.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью – 55-65%, днем 40-50%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 25-26°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 26-27°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 27-28° тепла.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. Подует порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 35-40°, в горах ночью 15-20°, днем 27-32° тепла.