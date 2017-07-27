Взрыв на фабрике в Лерике: Есть погибший – ОБНОВЛЕНО

2017-07-27 13:25 | www.oxu.az | 10

Стали известны имена погибшего и получивших ранения в результате взрыва на бройлерной фабрике в Лерике.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в результате инцидента погиб житель села Пиран работник фабрики Валех Орудж оглу Мамедов (1982 г.р.).

Были ранены Мехман Агамир оглу Алиев (1978 г.р.) и Акиф Орудж оглу Асланов (1975 г.р.).

12:47

В результате взрыва на бройлерной фабрике в Лерике 2 человека получили ранения.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА заявил главврач Центральной больницы Лерикского района Мубариз Агаев.

По словам М.Агаева, на место происшествия выехали 3 бригады скорой помощи.

11:52

На бройлерной фабрике в Лерикском районе произошел взрыв.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Пиран.

Председатель Комиссии по чрезвычайным ситуациям района Габиль Меликов сообщил, что инцидент произошел в цехе по забою.

Сообщается о погибшем и раненых в результате взрыва.

A.M.

