В аэропорту имени Ататюрка столкнулись два самолета
2017-07-27 13:40 | www.oxu.az | 9
В аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле на взлетной полосе столкнулись самолет компании Scat Airlines, следовавший рейсом Стамбул-Актау, и самолет «Турецких авиалиний» (THY), выполнявший рейс Стамбул-Тайбэй.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщают в четверг турецкие СМИ.
Отмечается, что пострадала хвостовая часть самолета THY. Пассажиры были эвакуированы.
В результате инцидента никто не пострадал, все эвакуированные пассажиры были отправлены в Тайбэй другим рейсом.
О других деталях происшествия не сообщается.
A.M.