В аэропорту имени Ататюрка столкнулись два самолета

2017-07-27 13:40 | www.oxu.az | 9

В аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле на взлетной полосе столкнулись самолет компании Scat Airlines, следовавший рейсом Стамбул-Актау, и самолет «Турецких авиалиний» (THY), выполнявший рейс Стамбул-Тайбэй.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщают в четверг турецкие СМИ.

Отмечается, что пострадала хвостовая часть самолета THY. Пассажиры были эвакуированы.

В результате инцидента никто не пострадал, все эвакуированные пассажиры были отправлены в Тайбэй другим рейсом.

О других деталях происшествия не сообщается.

A.M.