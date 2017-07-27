США пытаются вытеснить Россию с энергетического рынка Армении

2017-07-27 13:31 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Накануне в ходе слушаний подкомиссии Палаты представителей Конгресса США представитель USAID Маргот Эллис заявила, что в США сотрудничество с Арменией считают наиболее перспективным в сфере информационных технологий и энергетики.

«Это отрасли, которые могут не только развить евроатлантическую интеграцию, но и дают возможность американским компаниям развивать сотрудничество с Арменией», - сказала Эллис.

То, что США считают энергетические проекты Армении для себя привлекательным полем приложения усилий по вытеснению России из страны, стало очевидно уже давно. Слишком откровенно американские чиновники предлагают Армении уйти от тотальной зависимости в сфере энергетики от России.

Наступление американцев на энергетический рынок Армении началось еще в 2015 году, когда американская компания Contour Global купила Воротанский каскад ГЭС за 180 миллионов долларов. В феврале 2017 года посол США в Армении пообещал, что в ближайшие годы компания инвестирует в Воротанский каскад еще 70 миллионов долларов, в результате чего будет создано более 150 рабочих мест. Но это не предел.

В мае этого года, на конференции по возобновляемой энергетике в Ереване, в работе которой приняли участие сразу семь американских компаний, прозвучали обещания о том, что американские компании готовы вложить в армянскую энергетику до восьми миллиардов долларов. Об этом сказал находящийся на конференции посол США в Армении Ричард Миллс, который в качестве условия для инвестирования упомянул о «соответствующих гарантиях от правительства», не уточнив, что именно он просит гарантировать.

Хотя и без четких просьб Миллса, все предельно ясно – сегодня 82 процента сферы армянской энергетики принадлежат России. Это ведущие предприятия отрасли - «Газпром-Армения», Разданская ТЭС, ЗАО «Электрические сети Армении», Севано-Разданский каскад ГЭС. Особняком стоит одна из главных площадок армяно-российского сотрудничества - Мецаморская АЭС, которую не без оснований мечтают закрыть ЕС и США и которая обеспечивает порядка 30 процентов генерации электроэнергии в республике.

Россия, правда, делает все возможное, чтобы Армения не отказалась от дешевого российского атома и даже выделила кредит в 270 миллионов долларов и грант в 30 миллионов долларов, на которые сегодня осуществляются работы по продлению сроков эксплуатации этой АЭС на 10 лет.

Однако, понимая, что многое упустили на энергетическом рынке Армении, что делает ее в политическом и экономическом плане еще более лояльной России, США и страны Запада сегодня стремятся сделать Еревану предложение, от которого он не сможет отказаться. Постоянные заявления западных политиков о необходимости создания в Армении альтернативных источников дешевой энергии вписываются в эту стратегию вытеснения российских компаний с энергетического рынка Армении. Возможно, именно этих гарантий и попросят США в обмен на крупные инвестиции.

Уже в самое ближайшее время американские компании могут перекупить у России активы в энергетической сфере Армении, так как, судя по всему, «РусГидро» скоро выставит на продажу Севано-Разданский каскад, состоящий из семи ГЭС.

«РусГидро» приняла решение избавиться от активов в Армении после «Электромайдана» - протестов в 2015 году, когда остановка Армянской АЭС на ремонт и снижение выработки ГЭС в летний период привели к локальному энергокризису и повышению тарифа на электроэнергию для населения. Тогда недовольство деяствиями российской компании вылились в затяжные антироссийские акции протеста, что видимо и подвигло «РусГидро» принять решение уйти с армянского энергетического рынка, без дальнейших репутационных потерь.

Но главным проектом США, безусловно станет проект, под условным названием «Возобновляемая энергия в обмен на консервацию российской АЭС».

Еще в апреле 2016 года, Баку, участвующий в работе Вашингтонского саммита по ядерной безопасности, поднял очень серьезный вопрос, который касается ядерной безопасности сразу нескольких стран региона. Тогда министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках саммита встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано и обсудил угрозы, исходящие от деятельности устаревшей армянской АЭС.

Судя по многочисленным заявлениям чиновников, Запад согласен с тем, что продолжение работы Мецаморской АЭС представляет серьезную угрозу, так как она построена по старым технологиям и срок ее эксплуатации истек и находится она в сейсмоопасном регионе Южного Кавказа, что делает ее работу еще более опасной.

Глава Русской службы Trend Эльмира Таривердиева