Армения заявила, что может купить оружие у Израиля, но не уточнила, на какие деньги

2017-07-27 13:39 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Израиль продает оружие Азербайджану не из враждебности к Армении, заявил в беседе с журналистами после заседания правительства 27 июля замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, комментируя визит в Ереван министра регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби.

По его словам, они готовы продавать оружие каждому, в том числе Армении.

Правда, на вопрос о том, вела ли Армения когда-либо такие переговоры, Кочарян, замявшись, ответил, что это «вопрос к другому ведомству».

Комментируя пассаж Кочаряна о том, что «Израиль продает оружие Азербайджану не из враждебности к Армении», хотелось бы подтвердить - действительно, не из враждебности, а за деньги. Которые у Азербайджана есть.

Хотя справедливости ради надо добавить, что и любви особой Израиль к Армении не испытывает. В то время, как израильские политики и простые жители постоянно в речах и на страницах СМИ ставят в пример Азербайджан как толерантную страну, в которой еврейская община живет в условиях мира и процветания, антисемитские настроения Еревана, который героизирует нацистов и ставит памятники фашистам, не могут не беспокоить израильтян. Антисемитизм в этой стране, который в целом присущ моноэтническим странам, коей и является Армения, также не добавляет евреям оптимизма. Но, конечно, никто о ненависти к Армении в израильском правительстве вслух не говорил, и уж тем более не продает оружие Азербайджану из ненависти к Армении.

Что же касается туманной возможности покупки Арменией оружия у Израиля, на которую намекнул Кочарян, возникает резонный вопрос: откуда у нищей Армении, которая в течение десятилетий влачит жалкое существование, должна денег всему миру и покупает не очень новое оружие в кредит у России в ограниченных объемах и в обмен на свою независимость, могут взяться немалые финансы на покупку современного дорогостоящего вооружения у Израиля? Второй, и не менее важный вопрос: как отреагирует на такую теоретическую сделку Россия, которой Армения должна не один миллион долларов и которая была бы рада получить хоть что-то в свой бюджет.

(Автор: Эльмира Таривердиева)