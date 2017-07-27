Военные повара из Азербайджана примут участие в международном конкурсе «Полевая кухня» (ФОТО)

2017-07-27 13:45 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Военные повара Вооруженных сил Азербайджана отправились в Москву для участия в международном конкурсе «Полевая кухня», говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в четверг.

В ближайшие дни команды Азербайджана, Беларуси, Сербии, Монголии, России и Израиля пройдут инструктаж, изучат меры безопасности и порядок эксплуатации технических средств, пройдут медицинский осмотр для допуска к работе с продуктами питания.

29 июля военные повара проведут мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни.

(Текст: Кямаля Сеидова)