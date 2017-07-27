Джастин Бибер сбил фотографа – ВИДЕО

2017-07-27 13:48 | www.oxu.az | 6

Канадский поп-певец Джастин Бибер за рулем пикапа сбил фотографа.

Как передает Oxu.Az, oб этом сообщает портал TMZ.

Отмечается, что музыкант выходил из театра в Беверли-Хиллз, штат Калифорния, где проходила церковная служба. Возле заведения его ожидали папарацци. Бибер сел в пикап и случайно задел чернокожего фотографа, выезжая на дорогу.

Певец оставался с пострадавшим до приезда медиков и полиции. Сотрудники правоохранительных органов опросили Бибера и отпустили его. Полученные фотографом травмы угрозы для жизни не представляли.

Э.А.

