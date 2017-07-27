Азербайджан и Россия проведут очередной раунд переговоров по демаркации границ

2017-07-27 13:52 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Россия планируют в 2017 году провести вторую встречу в рамках переговоров по демаркации границ.

Пятое заседание совместной комиссии по демаркации государственной границы между Азербайджаном и Россией планируется провести осенью в Москве, сообщил в четверг Trend дипломатический источник.

В ходе заседания планируется обсудить ход реализации плана работы азербайджано-российской демаркационной комиссии.

Азербайджанскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел, председатель государственной комиссии по демаркации государственной границы Азербайджана и России Халаф Халафов, а российскую – сопредседатель совместной комиссии по демаркации азербайджано-российской границы, главный советник МИД России Вадим Постнов.

Предыдущее заседание комиссии состоялось в апреле этого года в Баку. По итогам заседания был подписан протокол, к которому в качестве приложений разработаны и утверждены план работы азербайджано-российской демаркационной комиссии на 2017 год.

Также была подписана инструкция о порядке составления протокола-описания прохождения линии государственной границы между Азербайджаном и Россией.

Отметим, что российско-азербайджанская граница — современная сухопутная межгосударственная граница между Россией (Дагестаном) и Азербайджаном. Ее протяженность — 327,6 километра на материке и 22,4 километра морской границы. Граница установлена договором, подписанным в Баку третьего октября 2010 года. Он вступил в силу в день обмена ратификационными грамотами – 18 июля 2011 года.

Граница разделяется на три участка — горный, предгорный (проходит по реке Самур) и низинный (дельта реки Самур в Прикаспийской низменности).

С начала 1990-х годов встала проблема по делимитации границы между Россией и Азербайджаном, начал обсуждаться вопрос равного деления водных ресурсов реки Самур.

Автомобильное, железнодорожное и пешеходное сообщение между Россией и Азербайджаном осуществляется через несколько контрольно-пропускных пунктов.

Третьего сентября 2010 года был подписан «Договор о государственной границе между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой», которым была завершена делимитация государственных границ двух стран. Согласно указанному договору, с целью демаркации государственной границы Азербайджан-Россия была создана совместная демаркационная комиссия. В настоящий момент она ведет процесс демаркации государственной границы.

(Автор: Себа Агаева)