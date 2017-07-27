Завтра в Азербайджане будет до 40 градусов тепла

2017-07-27 13:59 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно, северо-западный ветер днем сменится умеренным южным ветром, сообщили Trend в четверг в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 22-26, днем - 32-37, в Баку ночью - 24-26, днем - 35-37 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 55-65, днем - 40-50 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 25-26, в Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане – 26-27, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово – 27-28 градусов тепла.

28-29 июля в Баку и на Абшеронском полуострове максимальная температура воздуха ожидается на уровне 34-39 градусов.

В районах Азербайджана завтра без осадков. Западный ветер днем местами будет усиливаться. Ночью - 21-26, днем - 35-40, в горах ночью - 15-20, днем - 27-32 градуса тепла.

Начиная с завтрашнего дня и до конца месяца на территории Азербайджана прогнозируется очень жаркая погода.

Максимальная температура воздуха ожидается на уровне 35-40, в Нахчыванской АР и на отдельных территориях в низменных районах страны - 42, в горных районах - 27-32 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)