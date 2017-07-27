В Казахстане разбился самолет: Есть погибшие

2017-07-27 14:01 | www.oxu.az | 4

Два человека погибли в результате падения самолета Як-12 в Алма-Атинской области Казахстана. Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию республики.

«Двадцать седьмого июля произошло падение самолёта Як-12, принадлежащего авиакомпании "Казавиа", в Панфиловском районе Алматинской области, село Шолакай, 10 км севернее от Жаркента. Два человека погибли», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно данным комитета, самолет выполнял авиахимработы.

По факту происшествия начато расследование.

Н.О.