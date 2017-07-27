В турецком парламенте увеличат число депутатов

2017-07-27 14:02 | www.oxu.az | 5

Согласно изменениям и дополнениям в Конституцию Турции число депутатов парламента будет увеличено с 550 до 600.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, согласно информации, также будет изменено число депутатов, представляющих провинции в Великом национальном собрании Турции.

По информации, число депутатов от провинции Анкара будет увеличено с 32 до 36, а от Стамбула – 88 до 97.

Отметим, что 16 апреля 2017 года в Турции был проведен референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Согласно конституционным реформам, был осуществлен переход от парламентской к президентской форме правления.

Н.О.

