Erdoğan'dan AK Partililere flaş çağrı! "Yorulan varsa kenara çekilsin"

2017-07-27 14:04 | www.trend.az | 1

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan parti genel merkezinde gerçekleşen kritik toplantıda çok önemli bir çağrıda bulundu. "Yorulan varsa kenara çekilsin, yerini başka arkadaşa bıraksın"

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün bakan ve milletvekilleriyle bir araya geldi.

Gelen son dakika bilgisine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "OHAL yatırımlar için bahane olamaz. Yorulan varsa kenara çekilsin. Yerine başka birine bıraksın. En iyi tatil milletle beraber olmaktır. Milletle birlikte olmak bizim hayat tarzımızdır" ifadelerini kullandı.

TOPLANTI SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine üyeleri ve AK Parti milletvekilleri ile yaptığı toplantı sona erdi. Yaklaşık 50 dakika süren toplantıda Erdoğan, "Yorulan varsa çekilsin" açıklamasını teşkilat üyeleri için yineledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, toplantı sonrası gazetecilere değerlendirmede bulundu. Erdoğan'ın açıklamasının hatırlatılması üzerine Elitaş, bu söylemini sürekli tekrarladığına işaret etti.