Возбуждено уголовное дело в связи с суицидом матери и двух детей

2017-07-27 14:11 | www.oxu.az | 4

Министерство внутренних дел распространило информацию по факту суицида матери и двух малолетних детей в Шамкире.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт министерства, 25 июля около 9 часов вечера 25-летняя жительница поселка Заям Шамкирского района Пярвана Махмудова с целью суицида вместе со своими малолетними детьми Сянаном и Самой бросилась под пассажирский поезд Беюккесик-Баку в селе Дюерли.

Мать и ее дети погибли на месте.

Ведется расследование.

A.M.

