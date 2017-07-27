Беларусь должна достойно провести II Европейские игры - президент

2017-07-27 14:17 | www.trend.az | 4

Беларусь должна достойно провести II Европейские игры в 2019 году. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг на совещании с руководством Государственного секретариата Совета безопасности, передает корреспондент Белта.

Данной теме было уделено отдельное внимание во время совещания. Глава государства поинтересовался, есть ли какие-либо вопросы по предстоящему проведению этих престижных международных состязаний. Он обратил внимание, что в этот период времени белорусская столица станет международным спортивным эпицентром. В Минск прибудет немало зарубежных гостей не только из европейских, но и других зарубежных государств. В числе вопросов подготовки к Евроиграм находятся и темы обеспечения безопасности.

"Беларусь должна достойно провести II Европейские игры в 2019 году", - подчеркнул президент.