Национальный авиаперевозчик Туркменистана внедряет онлайн-оплату

2017-07-27 14:27 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - Национальный авиаперевозчик "Туркменховаёллары"

(Туркменские воздушные линии) работает над добавлением функционала оформления авиабилета онлайн на своем официальном сайте, сообщает в четверг местное информационное агентство ArzuwNews.

К оплате будут приниматься международные карты "Visa" и "Mastercard"; также билеты посредством интернет-банкинга смогут купить клиенты национальной платежной системы "Алтын Асыр".

"Система электронной покупки и онлайн-бронирования уже протестирована и удостоена удовлетворительной оценки специалистов", - сказано в информации.

Кроме того, отмечается, что предстоящие V Азиатские игры в закрытых помещениях (17-27 сентября 2017 года), в которых примут участие свыше пяти тысяч спортсменов из 64 государств, и за которыми будут наблюдать многочисленные зрители и туристы, "подразумевают совершенствование транспортной инфраструктуры и развитие клиентоориентированных сервисов транспортных компаний".

"Туркменские авиалинии" осуществляют регулярные рейсы в аэропорты Москвы, Лондона, Франкфурта, Бирмингема, Бангкока, Дели, Дубая, Абу-Даби, Амритсара, Минска, Алматы, Санкт-Петербурга, Киева, Стамбула, Пекина.

В период до 2020 года, как отмечается на официальном сайте авиакомпании, модернизация воздушного парка позволит открыть рейсы из Ашхабада - в Казань (Россия), Джидду, Медину (Саудовская Аравия), Кочин, Ахмедабат (Индия), Самару (Россия), Ханой (Вьетнам), Вену (Австрия), Софию (Болгария), Будапешт (Венгрия), Манаму (Бахрейн), Нью-Йорк (США), Торонто (Канада).

В период 2021-2030 годов планируется открыть воздушное сообщение в Мадрид (Испания), Джакарту (Индонезия), Маскат (Оман), Эль-Кувейт (Кувейт), Сингапур (Сингапур), Шарм-эш-Шейх, Хургаду, Каир (Египет).



(Автор: Гусейн Гасанов)