Роя о конфискации виллы экс-свекра

2017-07-27 14:31 | www.oxu.az | 4

Заслуженная артистка Роя Айхан прокомментировала новость об аресте своего бывшего свекра, владельца сети магазинов «Чудо Печка» Чингиза Джалилова и конфискации подаренной ей Ч.Джалиловым виллы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, певица отметила, что дача была конфискована еще до ареста Чингиза Джалилова: «Мне не нужно чужое имущество. Вчера в прессе писали, что подаренную нам виллу конфисковали. Хочу сказать, что дом был передан не вчера, а после того, как всплыл вопрос о долге.

Роя также рассказала о ситуации в семье своего экс-супруга: «Прошу вас, не надо бить лежачего. Они сейчас живут в этом доме, вся семья приютилась там. Что, у такого ненасытного человека только один дом в городе? Давайте будем справедливыми».

A.M.

