Жители Азербайджана смогут увидеть лунное и солнечное затмение

2017-07-27 14:41 | www.oxu.az | 3

В следующем месяце этого года произойдет лунное и солнечное затмение.

Как передает Oxu.Az, заместитель директора Шамахинской астрофизической обсерватории имени Н. Туси при Национальной академии наук Азербайджана сообщил АПА, что второе лунное затмение произойдет 7 августа. По его словам, затмение начнется в 21:22, а достигнет своего пика в 22:20.

По словам Х.Микаилова, второе солнечное затмение в этом году произойдет 21 августа.

Он заявил, что процесс начнется в 19:47 и достигнет максимума в 22:26 и завершится в 01:04.

Отметим, что первое лунное затмение в 2017 году состоится 11 февраля, а солнечное – 26 февраля.

A.M.

