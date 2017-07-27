Назначен постоянный представитель России при ООН

2017-07-27 14:42 | www.trend.az | 3

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении замглавы МИД Василия Небензи постпредом России в ООН, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Президент подписал Указ "О Постоянном представителе Российской Федерации при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, и представителе Российской Федерации в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций", — говорится в сообщении.

Небензя — карьерный дипломат, родился в 1962 году, в 1983 окончил МГИМО, владеет английским и испанским языками. С 1996 по 2000 годы был старшим советником в постпредстве РФ при ООН в Нью-Йорке, в 2006-2012 годах был заместителем постоянного представителя РФ при ООН в Женеве, с 2013 года — заместителем главы МИД.

Предыдущий постпред РФ при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Он был похоронен 24 февраля в Москве.