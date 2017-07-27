Любовь и верность чествовали в Гяндже (ФОТО)

2017-07-27 14:45 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В городе Гянджа от имени Россотрудничества председатель Русской общины города Гянджи и западного региона Азербайджана Валерий Козин и председатель Азербайджанской ассоциации выпускников российских (советских) высших учебных заведений Узеир Алиев вручили двум семьям дипломы и медали "За любовь и верность", сообщили Trend Life в пресс-службе представительства Россотрудничества в Азербайджане.

Среди награждённых – семейные пары: Валех Гусейнов и Ирина Калашникова, состоящие в браке 42 года, и Исраил Мамедов и Рена Гаджиева, семейный стаж – 37 лет.

Обе пары достойно воспитали своих детей, а сейчас много времени уделяют внукам. Валех Гусейнов является директором общеобразовательной школы № 29 города Гянджи, а его супруга – редактором газеты "Гянджинские новости", выходящей на русском языке. Исраил Мамедов занимается юридическими вопросами российских соотечественников, проживающих в западном регионе Азербайджана, а его супруга – домохозяйка.

Ранее проходивший только в городе Баку праздник любви и верности с этого года "шагнул" в город Гянджу. Его проведение в городе Гяндже станет традиционным.

(Автор: Джани Бабаева)