Турецкие полицейские представились азербайджанцами, чтобы задержать проституток

2017-07-27 14:52 | www.oxu.az | 3

Полиция турецкого города Аланья задержала 29-летнюю гражданку Узбекистана Нигору Шарапову, которая принуждала иностранок заниматься проституцией.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, об этом сообщает Milliyet.

Турецкие полицейские представились приезжими из Азербайджана и связались с Шараповой, предложив крупную сумму денег за четырех женщин.

Устроившие засаду полицейские задержали двух гражданок Грузии и двух гражданок Узбекистана, включая саму Шарапову.

Женщины, занимавшиеся проституцией, будут депортированы. В отношении Нигоры Шараповой началось расследование.

Н.О.