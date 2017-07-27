Турецкие полицейские представились азербайджанцами, чтобы задержать проституток
2017-07-27 14:52 | www.oxu.az | 3
Полиция турецкого города Аланья задержала 29-летнюю гражданку Узбекистана Нигору Шарапову, которая принуждала иностранок заниматься проституцией.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, об этом сообщает Milliyet.
Турецкие полицейские представились приезжими из Азербайджана и связались с Шараповой, предложив крупную сумму денег за четырех женщин.
Устроившие засаду полицейские задержали двух гражданок Грузии и двух гражданок Узбекистана, включая саму Шарапову.
Женщины, занимавшиеся проституцией, будут депортированы. В отношении Нигоры Шараповой началось расследование.
Н.О.