Ford отзывает более 100 тысяч автомобилей
2017-07-27 14:59 | www.oxu.az | 3
Американская компания Ford отзывает около 117 тысяч автомобилей из-за проблем с ремнями безопасности.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает пресс-служба автоконцерна.
Отзыву подлежат автомобили Ford F-150 и Ford E 2014 модельного года и Ford Escape 2014-2015 модельных годов. Большая часть машин с дефектом была продана в США. Также отзыв затронет машины, реализованные в Канаде и Мексике.
Отмечается, что из-за дефекта ремни безопасности могут отсоединяться при неожиданной остановке или аварии. При этом в компании сообщили, что пока не знают ни одного случая получения травм, связанных с этой проблемой.
Дефект будет устраняться бесплатно.
Н.О.