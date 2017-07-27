Ford отзывает более 100 тысяч автомобилей

2017-07-27 14:59 | www.oxu.az | 3

Американская компания Ford отзывает около 117 тысяч автомобилей из-за проблем с ремнями безопасности.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает пресс-служба автоконцерна.

Отзыву подлежат автомобили Ford F-150 и Ford E 2014 модельного года и Ford Escape 2014-2015 модельных годов. Большая часть машин с дефектом была продана в США. Также отзыв затронет машины, реализованные в Канаде и Мексике.

Отмечается, что из-за дефекта ремни безопасности могут отсоединяться при неожиданной остановке или аварии. При этом в компании сообщили, что пока не знают ни одного случая получения травм, связанных с этой проблемой.

Дефект будет устраняться бесплатно.

Н.О.