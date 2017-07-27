Армянское лобби бьет тревогу в связи с очередными закупками военной техники Азербайджаном

2017-07-27 14:53 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Армянский национальный комитет Канады (ANCC) в своем специальном заявлении сообщил, как отмечается на сайте комитета, что «был потрясен», узнав, что канадское правительство предоставило разрешение на экспорт в Азербайджан современной военной техники с базы INKAS Armored Vehicle Manufacturing, находящейся в Торонто.

В письме, адресованном министру международной торговли Канады Франсуа-Филиппу Шампаню, ANCC призвал правительство Канады немедленно прекратить поставки оружия Азербайджану и предпринять необходимые шаги, чтобы отменить это решение.

Изюминкой заявления представителей армянского лобби, которое является одним из самых ярых вдохновителей оккупационного режима президента Армении Сержа Саргсяна, и той самой диаспоры, которая финансирует военные преступления против мирных азербайджанских граждан, является высказывание, что «перевозки такого вооружения в «государства-изгои», такие как Азербайджан (???), нарушают нормы экспорта оружия Канады и представляют опасность для региональной стабильности».

Хотелось бы обратить особое внимание представителей армянской диаспоры Канады на то, что именно Армения нарушает в течение более чем двадцати лет нормы международного права, оккупируя земли, признанные всем миром, включая Канаду, суверенными территориями Азербайджана.

Возможно, осознав, что, продолжая оккупацию азербайджанских земель, что вызывает нестабильность в регионе, Армения способствует продолжению этого конфликта, канадская армянская диаспора перестанет писать министру откровенные глупости, называя Азербайджан "государством-изгоем", коим в силу отношений с соседями является как раз сама Армения.

(Автор: Эльмира Таривердиева)