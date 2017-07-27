Символ консервативного Ирана уволена из-за пива и непокрытой головы - ФОТО

2017-07-27 15:03 | www.oxu.az | 4

Известная иранская телеведущая Азаде Намдари, спровоцировавшая громкий скандал тем, что в неурочное время предстала в Швейцарии с непокрытой головой и с пивом, уволена с работы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, об этом сообщает POSTA.

Во время отпуска в Швейцарии Намдари попала в объектив камеры неизвестного оператора. Компрометирующая запись была выложена в открытый доступ в Интернете.

Намдари известна как ярая сторонница консервативного образа жизни и в своих интервью превозносит преимущества хиджаба.

Н.О.