"ЖАРА-2017": репетиция гала-концерта (ФОТО)

2017-07-27 15:03 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - На побережье Каспийского моря, на красивейшем курорте столицы Азербайджана - Sea Breeze проходят репетиции участников международного музыкального фестиваля "ЖАРА-2017", сообщает Trend Life.

Фестиваль пройдет с 27 по 30 июля, в нем примут участие более 80 известных артистов. Участники концертной программы уже находятся в Баку и с нетерпением ждут встречи с поклонниками. Фотографии репетиционного процесса представлены на официальной странице фестиваля.

Напомним, что в день открытия фестиваля, 27 июля, состоится гала-концерт, в котором примут участие - Леонид Агутин, LOBODA, Григорий Лепс, EMIN, Jah Khalib, МОТ, Вера Брежнева, Егор Крид, Monatik, Валерия, Макс Барских, Ольга Бузова, Burito, группа "Пицца", Юлия Паршута, Потап и Настя, Ёлка, группа MBAND, Ани Лорак, Рауф Ахмедов, Анита Цой, Алексей Воробьёв, группа "Время и Стекло", Глюк’oza, Азад Шабанов, Александр Рева, Юлианна Караулова и многие другие.

28 июля – юбилейный концерт Софии Ротару, а также выступления EMINа, Валерии, Полада Бюльбюльоглу, Тимура Родригеза, Потапа и Насти, группы "Artik & Asti", певицы LOBODA, Славы, Ани Лорак, Григория Лепса, группы MBAND, группы "Время и Стекло", Ирины Дубцовой, исполнителей Alekseev, Глюк’ozы, AISEL и других.

29 июля – творческий вечер Аллы Пугачёвой, в программе выступят Филипп Киркоров, Алессандро Сафина, Лайма Вайкуле, Стас Михайлов, группа A'Studio, Дима Билан, Кристина Орбакайте, LOBODA, Григорий Лепс, Валерий Меладзе, EMIN, Ани Лорак, Олег Газманов, Диана Арбенина, Нигяр Джамал, Слава, группа "Фабрика", Александр Панайотов, Эмилия.

30 июля – творческий вечер Григория Лепса и выступления Аллы Пугачёвой, Стаса Михайлова, EMINа, Сергея Лазарева, Валерия Меладзе, Наргиз Закировой, Димы Билана, Лолиты, Вахтанга Кикабидзе, Николая Баскова, Ройи Айхан, Стаса Пьехи, певицы LOBODA, Мири Юсифа, Владимира Преснякова, Дианы Арбениной, Глюк’ozы, Сосо Павлиашвили, Александра Маршала, группы IOWA, Александра Панайотова, Ромади, Славы и других.

Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)