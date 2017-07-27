ITC готов оказать поддержку ускорению процесса вступления Азербайджана в ВТО

2017-07-27 15:10 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Международный торговый центр (ITC) готов оказать поддержку ускорению процесса вступления Азербайджана во Всемирную торговую организацию (ВТО), написала на своей странице в Twitter руководитель аппарата генерального секретаря ВТО, исполнительный директор международного торгового центра Аранча Гонзалес (Arancha Gonzalez) .

В настоящее время в Женеве проходит очередной раунд переговоров по вступлению Азербайджана в ВТО. Для участия в переговорах, которые начались 24 июля и завершатся 28 июля, азербайджанская делегация, возглавляемая замминистра иностранных дел Махмудом Мамедгулиевым, находится в Женеве.

"Я обсудила с Махмудом Мамедгулиевым вступление Азербайджана в ВТО и выразила поддержку ITC ускорению данного процесса", - написала Гонзалес.

Правительственная делегация Азербайджана наряду со встречей с рабочей группой ВТО, также принимает участие в многосторонних переговорах по обсуждению вопросов субсидирования сельского хозяйства и двусторонних переговорах с рядом стран-членами ВТО, в частности с США, Евросоюзом и т.д.

Азербайджан приступил к переговорам со странами-членами ВТО в 2004 году. В 2016 году переговоры прошли летом, а в 2015 году - в марте.

В настоящее время страна находится в процессе переговоров порядка с 13 странами.

На сегодня страна уже завершила переговоры и подписала протоколы с Турцией, Султанатом Оман, Объединенными Арабскими Эмиратами, Грузией и Кыргызстаном. Азербайджан находится на стадии подписания протоколов с Китаем и Молдовой.

Отметим, что Азербайджан имеет статус наблюдателя при Всемирной торговой организации с 1997 года. Рабочая группа по Азербайджану при секретариате ВТО была создана 16 июля 1997 года.

(Автот: Себа Агаева)