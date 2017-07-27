В Баку пассажир доставил проблемы водителю автобуса – ВИДЕО

2017-07-27 15:16 | www.oxu.az | 4

В Баку пассажир автобуса «BakuBus» вступил в конфликт с водителем.

Как сообщили Oxu.Az в структуре, 22 июля около 10 часов на остановке около Сада Самеда Вургуна в маршрутный автобус №21, принадлежащий «BakuBus», на велосипеде въехал пассажир и оставил велосипед в специальном месте, предназначенном для пассажиров с физическими ограничениями.

Несмотря на неоднократные предупреждения диспетчера линии, пассажир не стал убирать велосипед, грубо нарушая правила безопасности.

Из-за пассажира водитель был вынужден почти 23 минуты простоять на остановке и нарушил график. Только после информирования полицейских органов и прибытия сотрудников полиции пассажир забрал велосипед и покинул автобус.

Э.А.

