Moody's изменило прогноз рейтинга Казахстана на стабильный

2017-07-27 15:11 | www.trend.az | 7

В среду международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило суверенный рейтинг Казахстана на уровне Baa3, повысив при этом прогноз с негативного до стабильного, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение агентства.

Сообщается, что изменение прогноза и подтверждение рейтингов были подкреплены мнением экспертов агентства о наращивании темпов приспособления экономики, бюджета и банковской системы страны к структурному снижению цен на черное золото.

В Moody's отмечают, что меры реагирования на глобальный обвал цен на нефть, предпринятые в Казахстане, в частности антициклическая политика и гибкость валютных курсов, способствовали поддержке экономики и перспектив сохранения амортизационного потенциала в будущем.

Так, аналитики отмечают, что финансовое положение республики во время нефтяного шока ухудшилось незначительно, несмотря на возросшие затраты по займам в иностранной валюте и рекапитализацию некоторых банков, что обеспечило гибкость и достаточные финансовые ресурсы для управления потенциальными рисками на случай непредвиденных обязательств.

Агентство положительно оценивает недавние действия властей Казахстана, направленные на укрепление и рекапитализацию банковской системы, в рамках которой правительство выразило готовность оказать БВУ поддержку на общую сумму в 500 миллиардов тенге ($1,5 миллиарда).

По мнению Moody's, низкая долговая нагрузка и накопленные резервы обеспечили стране достаточное финансовое пространство для применения фискальных мер стимулирования, что помогло избежать рецессии.

Эксперты рейтингового агентства ожидают, что в ближайшие годы Казахстан сможет стабилизировать активы своего Нацфонда на уровне $60 миллиардов при условии сохранения цены на нефть в коридоре $40-60 за баррель.