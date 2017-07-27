В Стамбуле задержаны 17 членов ИГ

2017-07-27 15:12 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле задержаны 17 членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ), пишут в четверг турецкие СМИ.

Все задержанные являются иностранцами. Среди них пять женщин.

Задержанные планировали проникнуть через Турцию в Сирию, сообщают СМИ.

Их гражданство и имена не разглашаются.

Отметим, что в Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство", YPG и PYD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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