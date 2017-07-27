Россия назначила нового постпреда при ООН

2017-07-27 15:21 | www.apa.az | 4

Назначен новый постпред России при ООН.

Как сообщает московский корреспондент АПА, президент России Владимир Путин подписал распоряжение о назначении замминистра иностранных дел Василия Небензя на пост постоянного представителя России при ООН.

Другим распоряжением президента он был освобожден от занимаемой ранее должности замминистра иностранных дел России.

Отметим, пост российского постпреда при ООН стал вакантным после трагической кончины чрезвычайного и полномочного посла Виталия Чуркина в феврале на его рабочем месте в Нью-Йорке. Он занимал эту должность с апреля 2006 года.