Причиной взрыва на бройлерной фабрике в Лерике стала утечка газа - ОБНОВЛЕНО 2

2017-07-27 15:22 | www.apa.az | 4

Стала известна причина произошедшего на бройлерной фабрике в Лерике взрыва.

Как сообщили АПА в правоохранительных органах, причиной стала утечка газа. При попытке разогреть котельную от сильного давления ее крышка отлетела и попала на сотрудников фабрики.

В результате три человека пострадали, один из которых скончался на месте. Остальных двух потерпевших доставили в больницу.

Отмечается, что разрушений нет.

***

13:17

Стали известны имена погибшего и получивших ранения в результате взрыва на бройлерной фабрике в Лерике.

Как сообщает южное бюро АПА, в результате инцидента погиб житель села Пиран работник фабрики Валех Орудж оглу Мамедов (1982 г.р.).

Были ранены Мехман Агамир оглу Алиев (1978 г.р.) и Акиф Орудж оглу Асланов (1975 г.р.).

***

12:20

В результате взрыва на бройлерной фабрике в Лерике 2 человека получили ранения.

Об этом АПА сказал главный врач Центральной больницы Лерикского района Мубариз Агаев.

По словам М.Агаева, на место происшествия выехали 3 бригады скорой помощи.

***

11:51

В Лерике на бройлерной фабрике произошел взрыв.

Как сообщает южное бюро АПА, происшествие было зарегистрировано на территории села Пиран.

Председатель Комиссии по чрезвычайным ситуациям Габиль Меликов сказал, что происшествие было зарегистрировано в цехе убоя птицы.

Сообщается, что в результате взрыва есть погибшие и пострадавшие.