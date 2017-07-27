Причиной взрыва на бройлерной фабрике в Лерике стала утечка газа - ОБНОВЛЕНО 2
2017-07-27 15:22 | www.apa.az | 4
Стала известна причина произошедшего на бройлерной фабрике в Лерике взрыва.
Как сообщили АПА в правоохранительных органах, причиной стала утечка газа. При попытке разогреть котельную от сильного давления ее крышка отлетела и попала на сотрудников фабрики.
В результате три человека пострадали, один из которых скончался на месте. Остальных двух потерпевших доставили в больницу.
Отмечается, что разрушений нет.
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13:17
Стали известны имена погибшего и получивших ранения в результате взрыва на бройлерной фабрике в Лерике.
Как сообщает южное бюро АПА, в результате инцидента погиб житель села Пиран работник фабрики Валех Орудж оглу Мамедов (1982 г.р.).
Были ранены Мехман Агамир оглу Алиев (1978 г.р.) и Акиф Орудж оглу Асланов (1975 г.р.).
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12:20
В результате взрыва на бройлерной фабрике в Лерике 2 человека получили ранения.
Об этом АПА сказал главный врач Центральной больницы Лерикского района Мубариз Агаев.
По словам М.Агаева, на место происшествия выехали 3 бригады скорой помощи.
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11:51
В Лерике на бройлерной фабрике произошел взрыв.
Как сообщает южное бюро АПА, происшествие было зарегистрировано на территории села Пиран.
Председатель Комиссии по чрезвычайным ситуациям Габиль Меликов сказал, что происшествие было зарегистрировано в цехе убоя птицы.
Сообщается, что в результате взрыва есть погибшие и пострадавшие.