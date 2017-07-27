Взрыв на фабрике в Лерике: Погиб человек – ОБНОВЛЕНО
2017-07-27 15:25 | www.oxu.az | 4
Стала известна причина произошедшего на бройлерной фабрике в Лерике взрыва.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, причиной послужила утечка газа. При попытке разогреть котельную от сильного давления ее крышка отлетела и попала на сотрудников фабрики.
В результате три человека пострадали, один из которых скончался на месте. Остальных двух потерпевших доставили в больницу.
Отмечается, что разрушений нет.
13:25
Стали известны имена погибшего и получивших ранения в результате взрыва на бройлерной фабрике в Лерике.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в результате инцидента погиб житель села Пиран работник фабрики Валех Орудж оглу Мамедов (1982 г.р.).
Были ранены Мехман Агамир оглу Алиев (1978 г.р.) и Акиф Орудж оглу Асланов (1975 г.р.).
12:47
В результате взрыва на бройлерной фабрике в Лерике 2 человека получили ранения.
Как передает Oxu.Az, об этом АПА заявил главврач Центральной больницы Лерикского района Мубариз Агаев.
По словам М.Агаева, на место происшествия выехали 3 бригады скорой помощи.
11:52
На бройлерной фабрике в Лерикском районе произошел взрыв.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Пиран.
Председатель Комиссии по чрезвычайным ситуациям района Габиль Меликов сообщил, что инцидент произошел в цехе по забою.
Сообщается о погибшем и раненых в результате взрыва.