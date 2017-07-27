Блогера Лапшина могут освободить досрочно - адвокат

2017-07-27 15:16 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - По факту, осужденный в Баку блогер Александр Лапшин, гражданин Украины, России и Израиля может быть освобожден раньше, чем закончится его реальный срок заключения, сказал в четверг Trend адвокат блогера Эдуард Чернин, после сегодняшней встречи с Лапшиным.



По словам адвоката, после того, как приговор суда в отношении Лапшина вступит в силу, что произойдет во второй декаде августа, можно будет рассматривать вопрос его экстрадиции в Израиль, с просьбой о чем он обратился вчера к посольству Израиля в Азербайджане.

Израильская сторона должна обратиться с соответствующим запросом в министерство юстиции Азербайджана, после чего будет рассмотрен вопрос его экстрадиции, сказал он.

По словам адвоката, процессуально, срок заключения под стражу Лапшина считается со времени его задержания с целью экстрадиции в Минске, так как в соответствии с законом, время содержания лица под стражей до судебного разбирательства засчитывается в сроке лишения свободы.

Кроме того, он может подать аппеляцию и если она будет удовлетворена, он может быть освобожден раньше окончания трех лет [срок его заключения], которые предусмотрены приговором.

По его словам, Лапшин жалоб на содержание не имеет и не имеет проблем со здоровьем.



Отметим, что блогер Александр Лапшин, незаконно посетивший оккупированные азербайджанские территории, войдя в преступный сговор с проживающими на оккупированных территориях армянами, приговорен Бакинским судом по тяжким преступлениям к трем годам лишения свободы.

Решением суда Лапшин будет отбывать наказание в исправительном учреждении общего режима.

Согласно решению суда, из-за недоказанности с него снято обвинение по статье 281.2 УК Азербайджана (публичные призывы против государства).

Александр Лапшин - гражданин ряда государств, незаконно посетивший оккупированные азербайджанские территории, войдя в преступный сговор с проживающими на оккупированных территориях армянами.

Лапшин обвинялся в нарушении законов Азербайджана о государственной границе и паспортах, совершив эти деяния в апреле 2011-го и октябре 2012 года.

С целью пропаганды незаконного режима, созданного Арменией на оккупированных азербайджанских территориях, Лапшин на своей странице в соцсети представил Нагорный Карабах в качестве «независимого государства» и, поддерживая «независимость» непризнанного режима, выступил там же 6 апреля и 29 июня 2016 года с призывами, направленными на нарушение территориальной целостности Азербайджана.

(Автор: Эльмира Таривердиева )