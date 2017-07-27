Александр Лапшин обратился в Минюст с просьбой об экстрадиции в Израиль

2017-07-27 15:33 | www.apa.az | 4

Об этом АПА сообщил сам адвокат. Э. Чернин сказал, что состояние А. Лапшина удовлетворительное:

«Он выразил пожелание отсидеть положенный ему срок в Израиле. В связи с этим он написал заявление и представил его начальнику изолятора, который передаст это заявление в Министерство юстиции».

Отметим, вчера А. Лапшин встретился с представителями посольства Израиля в Азербайджане и сказал им, что хочет быть экстрадирован в Израиль.

Александр Лапшин отказался подавать апелляционную жалобу в связи с вынесенным судом в его отношении приговором.

Имеющий гражданство России, Украины и Израиля Александр Лапшин, уголовное дело которого ведет следственное управление по тяжким преступлениям Генпрокуратуры Азербайджана, был привлечен в качестве обвиняемого лица за незаконное пересечение госграницы Азербайджана, а также за открытые призывы, направленные на нарушение территориальной целостности страны. После задержания правоохранительными органами Беларуси 15 декабря 2016 года в Минске Лапшин был экстрадирован 7 февраля 2017 года в Азербайджан в связи с объявлением его в международный и межгосударственный розыск.

А.Лапшину были выдвинуты обвинения по статьям 281.2 (публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы).

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям А. Лапшин был объявлен виновным по статье 318.2 (незаконное пересечение государственной границы) и приговорен к 3 годам лишения свободы.

Выдвинутые в отношении Александра Лапшина обвинения по статье 281.2 (публичные призывы, направленные против государства, совершенные неоднократно или группой лиц) были сняты. Суд пришел к заключению, что обвинения по данной статье не нашли своего подтверждения.