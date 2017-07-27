Назван представитель Азербайджана на церемонии инаугурации Рухани

2017-07-27 15:34 | www.oxu.az | 4

Делегация во главе со спикером Милли меджлиса Азербайджана Огтаем Асадовым примет участие в церемонии инаугурации новоизбранного президента Исламской Республики Иран Хасана Рухани.

Как передает Oxu.Az, об этом AzVision.az заявил пресс-секретарь посольства Исламской Республики Иран в Азербайджане Мохаммедрза Наджафи.

Отметим, что на президентских выборах в Иране 19 мая Хасан Рухани был переизбран президентом.

Н.О.

