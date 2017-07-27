Почта Азербайджана открывает еще один центр обслуживания граждан – "Şəbəkə"

2017-07-27 15:31 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Оператор почтовой связи Азербайджана - ООО Azerpoct – готовится к открытию нового центра обслуживания граждан – "Şəbəkə" в Ясамальском районе Баку, сказал Trend в четверг источник на рынке почтовой связи страны.

По словам собеседника агентства, новый центр, который будет расположен на улице Шарифзаде 75, станет вторым в Ясамальском районе и пятой по счету задействованным почтовым оператором в городе Баку, который будет оказывать услуги гражданам по принципу "единого окна".

"Новый центр будет расположен в здании Ясамальского телекоммуникационного узла. В настоящее время в здании ведутся ремонтные работы", - сказал источник.

В настоящее время центры "Şəbəkə" функционируют на базе Главпочтамта (улица Узеира Гаджибейли 36), в Хазарском районе (улица С. Есенина, 102), в Ясамальском районе (проспект Гусейна Джавида, квартал 520, дом 19) и в Бинагадинском районе (улица Ибрагимпаши Дадашева, 109).

Граждане смогут обратиться в центр по интересующим их вопросам, касающимся почтовых и финансовых операций, для подключения к стационарной телефонии, переоформления номера телефона, оформления е-подписи, покупки авиабилетов, а также для получения доступа к другим услугам. В целом через центр "Şəbəkə" гражданам доступно более 100 услуг.

Кроме того, новые центры будут также открыты в Сабунчинском районе Баку и в Сумгайыте, а в будущем открытие центров "Şəbəkə" ожидается и в других крупных городах Азербайджана.

Автор: Гусейн Велиев)

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