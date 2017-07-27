«Банк ВТБ» (Азербайджан) улучшил условия депозита для корпоративных клиентов

2017-07-27 15:46 | www.oxu.az | 6

«Банк ВТБ» (Азербайджан) обновил условия по депозиту «Классический» для корпоративных клиентов, сделав их еще более удобными.

Депозит можно размещать как в манатах, так и в долларах. Минимальная сумма по депозиту теперь снизилась до 30 000 манатов (или 30 000 долларов), а максимальная процентная ставка для в манатных вкладов составляет 13%, для долларовых - 3%.

Процентная ставка также меняется в зависимости от суммы вклада. Если сумма не превышает 100 000 манатов (или долларов), то в зависимости от срока и условий выплаты процентов, для депозитов в манатах ставка варьирует от 4,9 до 11%, для депозитов в долларах – до 2,5%.

При вкладе от 100 000 до 300 000 манатов (или долларов) ставки по депозитам в национальной валюте могут повыситься до 12%, а для долларовых сбережений – до 3%. В случае размещения средств выше 300 000 манатов доходность возрастает до 13%, при долларовых вкладах максимальная ставка составляет 3%.

Депозит «Классический» можно разместить со сроком 3, 6 и 12 месяцев. Выплата начисленных процентов возможна ежеквартально или в конце срока депозита.

Для справки:

ОАО «Банк ВТБ» (Азербайджан) является дочерним банка Банк ВТБ (ПАО). Акционеры ОАО Банк ВТБ (Азербайджан): «Банк ВТБ» (ПАО) и ООО «AtaHolding». ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) оказывает услуги клиентам корпоративного бизнеса, малого бизнеса и частным клиентам.